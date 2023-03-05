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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 14:50 |
425
1

ВИДЕО. Два быстрых гола Шахтера в матче с Металлистом 1925

Без шансов для харьковчан

05 марта 2023, 14:50 |
425
1
ВИДЕО. Два быстрых гола Шахтера в матче с Металлистом 1925
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

В воскресенье, 5 марта, начался матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против донецкого «Шахтера». Поединок проходит во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучал в 14:00.

«Шахтер» резво начала встречу и уже на 13-й минуте повел со счетом 2:0, голами отличились Зубков и Михайличенко. До конца первого тайма донецкая команда еще дважды забила сопернику.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Металлист 1925» – «Шахтер» - 0:4
Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38

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Источник Setanta Sports Ukraine
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Alex Kozak
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