Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Помог рикошет. Панасенко сравнял счет в матче с Рухом
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 14:40 | Обновлено 05 марта 2023, 15:01
223
0

ВИДЕО. Помог рикошет. Панасенко сравнял счет в матче с Рухом

Харьковский клуб отыгрался вначале второго тайма

05 марта 2023, 14:40 | Обновлено 05 марта 2023, 15:01
223
0
ВИДЕО. Помог рикошет. Панасенко сравнял счет в матче с Рухом
ФК Металлист. Сергей Панасенко

В воскресенье, 5 марта, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Металлист» и «Рух». Игра проходила в Ужгороде на стадионе «Авангард».

В начале второго тайма «Металлист» забил гол и сравнял счет. Панасенко удачно пробил в ворота с помощью рикошета после скидки от Бойчука.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Металлист» – «Рух» – 1:2
Панасенко (49) – Климчук (17), Карабин (76)

По теме:
Борнмут - Арсенал в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу
ВИДЕО. Гол Карабина принес Руху победу над Металлистом
Тренерское чутье не подвело. Рух в Ужгороде выиграл у Металлиста
чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Металлист - Рух Сергей Панасенко
Источник ТСН
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами снова победил, Кривцов отыграл полный матч
Футбол | 05 марта 2023, 11:56 0
Интер Майами снова победил, Кривцов отыграл полный матч
Интер Майами снова победил, Кривцов отыграл полный матч

Джорджо Кьеллини забил дебютный гол в MLS

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Футбол | 04 марта 2023, 17:35 75
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»

Команда плохо стартовала в весенней части сезона

Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 04.03.2023, 15:56
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Олимпийские игры | 05.03.2023, 10:49
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Теннис | 05.03.2023, 00:06
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
03.03.2023, 22:14
Теннис
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34 3
Футбол
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
03.03.2023, 12:32 15
Футбол
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
03.03.2023, 18:08 4
Футбол
Промоутер: «Ломаченко уже постарел, Хейни слишком молодой и быстрый»
Промоутер: «Ломаченко уже постарел, Хейни слишком молодой и быстрый»
03.03.2023, 15:50 5
Бокс
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
04.03.2023, 19:01 22
Футбол
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
04.03.2023, 04:55
Футбол
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
03.03.2023, 16:11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности