ВИДЕО. Климчук открыл счет в матче против Металлиста

В воскресенье, 5 марта, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Металлист» и «Рух». Игра проходила в Ужгороде на стадионе «Авангард».

«Рух» забил первый гол в сегодняшнем матче. Мысык классно забросил в штрафную на Юрия Климчука, который мощным ударом пробил в верхний угол ворот.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Металлист» – «Рух» – 1:2

Панасенко (49) – Климчук (17), Карабин (76)