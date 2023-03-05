Украина. Премьер лига05 марта 2023, 14:05 | Обновлено 05 марта 2023, 15:01
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ВИДЕО. Климчук открыл счет в матче против Металлиста
«Рух» повел в матче 16-го тура УПЛ
05 марта 2023, 14:05 | Обновлено 05 марта 2023, 15:01
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В воскресенье, 5 марта, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Металлист» и «Рух». Игра проходила в Ужгороде на стадионе «Авангард».
«Рух» забил первый гол в сегодняшнем матче. Мысык классно забросил в штрафную на Юрия Климчука, который мощным ударом пробил в верхний угол ворот.
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Металлист» – «Рух» – 1:2
Панасенко (49) – Климчук (17), Карабин (76)
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