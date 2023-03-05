Украина. Премьер лига05 марта 2023, 13:42 | Обновлено 05 марта 2023, 13:57
1585
0
ВИДЕО. Ошибка Бутко. Как Ворскла открыла счет в матче с Зарей
Сефери без помех разобрался с голкипером луганчан
05 марта 2023, 13:42 | Обновлено 05 марта 2023, 13:57
1585
0
В воскресенье, 5 марта, проходит матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют полтавская «Ворскла» и луганская «Заря».
На пятой минуте счет открыл Таулант Сефери. В этом моменте грубо ошибся Богдан Бутко, который не смог удержать равновесие и позволил сопернику расстрелять вратаря.
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Ворскла» – «Заря» – 2:0.
Сефери, 5, 16, пен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 05 марта 2023, 10:49 14
Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки выступила с заявлением
Футбол | 05 марта 2023, 11:56 0
Джорджо Кьеллини забил дебютный гол в MLS
Бокс | 05.03.2023, 09:10
Футбол | 04.03.2023, 18:55
Футбол | 05.03.2023, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.03.2023, 17:35 75
03.03.2023, 18:24 1
04.03.2023, 04:55
03.03.2023, 18:08 4
04.03.2023, 15:56 111
03.03.2023, 16:11
03.03.2023, 12:32 15
03.03.2023, 20:54 18