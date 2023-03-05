ВИДЕО. Ошибка Бутко. Как Ворскла открыла счет в матче с Зарей

В воскресенье, 5 марта, проходит матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют полтавская «Ворскла» и луганская «Заря».

На пятой минуте счет открыл Таулант Сефери. В этом моменте грубо ошибся Богдан Бутко, который не смог удержать равновесие и позволил сопернику расстрелять вратаря.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Ворскла» – «Заря» – 2:0.

Сефери, 5, 16, пен.