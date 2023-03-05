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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 13:42 | Обновлено 05 марта 2023, 13:57
1585
0

ВИДЕО. Ошибка Бутко. Как Ворскла открыла счет в матче с Зарей

Сефери без помех разобрался с голкипером луганчан

05 марта 2023, 13:42 | Обновлено 05 марта 2023, 13:57
1585
0
ВИДЕО. Ошибка Бутко. Как Ворскла открыла счет в матче с Зарей
ФК Ворскла. Таулант Сефери

В воскресенье, 5 марта, проходит матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют полтавская «Ворскла» и луганская «Заря».

На пятой минуте счет открыл Таулант Сефери. В этом моменте грубо ошибся Богдан Бутко, который не смог удержать равновесие и позволил сопернику расстрелять вратаря.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Ворскла» – «Заря» – 2:0.
Сефери, 5, 16, пен.

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Источник Setanta Sports Ukraine
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