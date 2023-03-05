Металлист 1925 – Шахтер. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против донецкого «Шахтера».

Стартовые составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Безуглий, Жичиков, Курило, Я. Мартинюк, Ременюк, Бичек, Вачіберадзе, Русин, Чирук.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Зубков, Судаков, Траоре.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.