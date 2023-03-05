Металлист 1925 – Шахтер. Известны стартовые составы команд
Стартовый свисток прозвучит в 14:00
В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против донецкого «Шахтера».
Стартовые составы:
«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Безуглий, Жичиков, Курило, Я. Мартинюк, Ременюк, Бичек, Вачіберадзе, Русин, Чирук.
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Зубков, Судаков, Траоре.
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы вырвали победу у «черно-красных»
Фрэнк Уоррен не уверен, удастся ли сторонам договориться