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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 13:08 |
191
0

Металлист 1925 – Шахтер. Известны стартовые составы команд

Стартовый свисток прозвучит в 14:00

05 марта 2023, 13:08 |
191
0
Металлист 1925 – Шахтер. Известны стартовые составы команд
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против донецкого «Шахтера».

Стартовые составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Безуглий, Жичиков, Курило, Я. Мартинюк, Ременюк, Бичек, Вачіберадзе, Русин, Чирук.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Зубков, Судаков, Траоре.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.

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Источник Sport.ua
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