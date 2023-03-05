Металлист – Рух. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 16-го тура УПЛ
В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Рух».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.
«Рух»: Панькив – Лях, Веремиенко, Дидык, Мысик, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес, Соломон, Климчук.
Запасные: Герета, Ледвий, Роман, Холод, Слюбик, Притула, Непейпиев, Квасница, Карабин, Теслюк.
«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере, Самуэль, Наумец, Прядун, Бойчук.
Запасные: Костык, Панасенко, Чайковский, Коркишко, Рязанцев, Пати, Багачанский.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух».
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