Металлист – Рух. Стартовые составы команд

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Рух».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.

«Рух»: Панькив – Лях, Веремиенко, Дидык, Мысик, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес, Соломон, Климчук.

Запасные: Герета, Ледвий, Роман, Холод, Слюбик, Притула, Непейпиев, Квасница, Карабин, Теслюк.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере, Самуэль, Наумец, Прядун, Бойчук.

Запасные: Костык, Панасенко, Чайковский, Коркишко, Рязанцев, Пати, Багачанский.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух».