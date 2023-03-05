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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 12:19 | Обновлено 05 марта 2023, 12:23
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Металлист – Рух. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 16-го тура УПЛ

05 марта 2023, 12:19 | Обновлено 05 марта 2023, 12:23
720
0
Металлист – Рух. Стартовые составы команд
ФК Металлист Харьков

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Рух».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.

«Рух»: Панькив – Лях, Веремиенко, Дидык, Мысик, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес, Соломон, Климчук.

Запасные: Герета, Ледвий, Роман, Холод, Слюбик, Притула, Непейпиев, Квасница, Карабин, Теслюк.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере, Самуэль, Наумец, Прядун, Бойчук.

Запасные: Костык, Панасенко, Чайковский, Коркишко, Рязанцев, Пати, Багачанский.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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