Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 12:05 | Обновлено 05 марта 2023, 12:13
869
0

Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы

Начало матча в 13:00 по Киеву

05 марта 2023, 12:05 | Обновлено 05 марта 2023, 12:13
869
0
Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

Стартовые составы:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Юрченко, Скляр, Сефери, Степанюк, Павлюк, Лопес, Фелипе.

«Заря»: Сапутин, Бутко, Имереков, Батагов, Вантух, Бражко, Булеца, Нагнойный, Мишнев, Антюх, Русин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Заря».

По теме:
Металлист 1925 – Шахтер. Известны стартовые составы команд
Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Заря стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Футбол | 05 марта 2023, 10:00 7
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова

Вспоминаем индивидуальные достижения легенды «Динамо»

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Футбол | 04 марта 2023, 17:35 75
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»

Команда плохо стартовала в весенней части сезона

Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Футбол | 04.03.2023, 19:51
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Футбол | 04.03.2023, 20:50
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
ВИДЕО. Месси лучше тебя. Ребенок потроллил Роналду в подтрибунном помещении
Футбол | 05.03.2023, 12:40
ВИДЕО. Месси лучше тебя. Ребенок потроллил Роналду в подтрибунном помещении
ВИДЕО. Месси лучше тебя. Ребенок потроллил Роналду в подтрибунном помещении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
03.03.2023, 12:32 15
Футбол
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
03.03.2023, 18:24 1
Биатлон
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
04.03.2023, 08:14 2
Футбол
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
03.03.2023, 21:00 8
Теннис
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
03.03.2023, 16:11
Война
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 111
Футбол
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности