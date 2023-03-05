Ворскла – Заря. Стали известны стартовые составы

В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

Стартовые составы:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Юрченко, Скляр, Сефери, Степанюк, Павлюк, Лопес, Фелипе.

«Заря»: Сапутин, Бутко, Имереков, Батагов, Вантух, Бражко, Булеца, Нагнойный, Мишнев, Антюх, Русин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Заря».