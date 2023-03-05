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05 марта 2023, 11:56 |
829
0

Интер Майами снова победил, Кривцов отыграл полный матч

Джорджо Кьеллини забил дебютный гол в MLS

05 марта 2023, 11:56 |
829
0
Интер Майами снова победил, Кривцов отыграл полный матч
Интер Майами

В матче второго тура MLS «Интер» Майами на своем поле одержал победу над «Филадельфией Юнион» со счетом 2:0.

Украинский защитник клуба из Флориды Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В составе «Интера» в этом матче забивали Корентен Жан и Роберт Тейлор.

Следующий матч «Интер» проведет против «Нью-Йорка». Игра состоится 12 марта.

Отметим, что во втором туре чемпионата в составе Лос-Анджелеса первый гол в США забил Джорджо Кьеллини.

MLS. 2-й тур

«Интер» Майами – «Филадельфия Юнион» – 2:0
Голы: Жан, 32, Тейлор, 77

Первый гол Кьеллини в MLS

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Интер Майами Филадельфия Юнион MLS Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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