Интер Майами снова победил, Кривцов отыграл полный матч

В матче второго тура MLS «Интер» Майами на своем поле одержал победу над «Филадельфией Юнион» со счетом 2:0.

Украинский защитник клуба из Флориды Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В составе «Интера» в этом матче забивали Корентен Жан и Роберт Тейлор.

Следующий матч «Интер» проведет против «Нью-Йорка». Игра состоится 12 марта.

Отметим, что во втором туре чемпионата в составе Лос-Анджелеса первый гол в США забил Джорджо Кьеллини.

MLS. 2-й тур

«Интер» Майами – «Филадельфия Юнион» – 2:0

Голы: Жан, 32, Тейлор, 77

Первый гол Кьеллини в MLS