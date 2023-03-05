Интер Майами снова победил, Кривцов отыграл полный матч
Джорджо Кьеллини забил дебютный гол в MLS
В матче второго тура MLS «Интер» Майами на своем поле одержал победу над «Филадельфией Юнион» со счетом 2:0.
Украинский защитник клуба из Флориды Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
В составе «Интера» в этом матче забивали Корентен Жан и Роберт Тейлор.
Следующий матч «Интер» проведет против «Нью-Йорка». Игра состоится 12 марта.
Отметим, что во втором туре чемпионата в составе Лос-Анджелеса первый гол в США забил Джорджо Кьеллини.
MLS. 2-й тур
«Интер» Майами – «Филадельфия Юнион» – 2:0
Голы: Жан, 32, Тейлор, 77
Первый гол Кьеллини в MLS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» со счетом 3:2
Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки выступила с заявлением