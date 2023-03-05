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WTA
05 марта 2023, 10:59 | Обновлено 05 марта 2023, 11:01
364
0

Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Остине

05 марта 2023, 10:59 | Обновлено 05 марта 2023, 11:01
364
0
Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

5 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В финале восьмая сеяная украинка сразится против россиянки Варвары Грачевой (№88 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 5 раз, украинка выиграла трижды.

Для обеих теннисисток это будет первый финал турнира WTA в карьере.

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Источник Sport.ua
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