Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Остине
5 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В финале восьмая сеяная украинка сразится против россиянки Варвары Грачевой (№88 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 5 раз, украинка выиграла трижды.
Для обеих теннисисток это будет первый финал турнира WTA в карьере.
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