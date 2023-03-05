Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В финале восьмая сеяная украинка сразится против россиянки Варвары Грачевой (№88 WTA). Время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 5 раз, украинка выиграла трижды.

Для обеих теннисисток это будет первый финал турнира WTA в карьере.

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