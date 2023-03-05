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WTA
05 марта 2023, 04:25 |
81
0

Пятая ракетка мира идет за трофеем в Мексике. Помешать ей может хорватка

Каролин Гарсия встретится с Донной Векич в матче за титул на соревнованиях в Монтеррее

05 марта 2023, 04:25 |
81
0
Пятая ракетка мира идет за трофеем в Мексике. Помешать ей может хорватка
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В ночь с 4 на 5 марта состоялись полуфинальные матчи хардового турнира серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

Пятая ракетка мира Каролин Гарсия (Франция) в двух сетах обыграла Элизу Мертенс (Бельгия, WTA 42). На этих соревнованиях Гарсия выиграла все 8 сетов в четырех матчах. Для Каролины это будет уже второй финал в 2023 году. Ранее она уступила в финале турнира в Лионе.

Хорватка Донна Векич (WTA 31) вышла в свой первый финал с октября 2022 года. В полуфинале турнира в Монтеррее она выиграла у Чжу Линь (WTA 41) из Китая в двух партиях.

WTA 250 Монтеррей. Пары 1/2 финала

Каролин Гарсия [1] – Элизе Мертенс [4] – 6:3, 6:4
Донна Векич [3] – Чжу Линь [5] – 7:5, 6:2

WTA 250 Монтеррей. Финал

Каролин Гарсия – Донна Векич


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Элизе Мертенс Каролин Гарсия Донна Векич Чжу Линь WTA Монтеррей
Источник Sport.ua
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