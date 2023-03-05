ФОТО. Рома выпустила шарф для поддержки Украины перед матчем с Ювентусом
Вырученные средства пойдут на покупку электрогенераторов
Итальянский футбольный клуб «Рома» выпустил специальный шарф для поддержки Украины.
Такой шарф можно будет приобрести на стадионе перед матчем «Рома» – «Ювентус», который пройдет в воскресенье, 5 марта. Организация системы ООН по делам беженцев получит вырученные средства для закупки электрогенераторов для Украины.
Эта инициатива является частью давнего партнерства клуба с Агентством ООН по делам беженцев и демонстрирует поддержку украинского народа спустя год после начала полномасштабной войны.
Шарф будет продаваться в трех местах: в фан-зоне Toyota, в магазине на Viale delle Olimpiadi и на временной стойке у входа в Зону гостеприимства 1927 года.
🤝 Dalla patch sulle maglie alla sciarpa acquistabile in occasione di #RomaJuve— AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2023
L’#ASRoma ancora al fianco di UNHCR a supporto della popolazione ucraina
📄 https://t.co/KP70Y8YGeJ pic.twitter.com/GDxsHdTdag
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