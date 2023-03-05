ФОТО. Рома выпустила шарф для поддержки Украины перед матчем с Ювентусом

Итальянский футбольный клуб «Рома» выпустил специальный шарф для поддержки Украины.

Такой шарф можно будет приобрести на стадионе перед матчем «Рома» – «Ювентус», который пройдет в воскресенье, 5 марта. Организация системы ООН по делам беженцев получит вырученные средства для закупки электрогенераторов для Украины.

Эта инициатива является частью давнего партнерства клуба с Агентством ООН по делам беженцев и демонстрирует поддержку украинского народа спустя год после начала полномасштабной войны.

Шарф будет продаваться в трех местах: в фан-зоне Toyota, в магазине на Viale delle Olimpiadi и на временной стойке у входа в Зону гостеприимства 1927 года.