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Италия
05 марта 2023, 03:14 |
174
0

ФОТО. Рома выпустила шарф для поддержки Украины перед матчем с Ювентусом

Вырученные средства пойдут на покупку электрогенераторов

05 марта 2023, 03:14 |
174
0
ФОТО. Рома выпустила шарф для поддержки Украины перед матчем с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский футбольный клуб «Рома» выпустил специальный шарф для поддержки Украины.

Такой шарф можно будет приобрести на стадионе перед матчем «Рома» – «Ювентус», который пройдет в воскресенье, 5 марта. Организация системы ООН по делам беженцев получит вырученные средства для закупки электрогенераторов для Украины.

Эта инициатива является частью давнего партнерства клуба с Агентством ООН по делам беженцев и демонстрирует поддержку украинского народа спустя год после начала полномасштабной войны.

Шарф будет продаваться в трех местах: в фан-зоне Toyota, в магазине на Viale delle Olimpiadi и на временной стойке у входа в Зону гостеприимства 1927 года.

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Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу российско-украинская война благотворительность ООН
Источник ФК Рома
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