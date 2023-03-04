Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шестая кряду победа. Фейеноорд выиграл перед матчем с Шахтером
Нидерланды
04 марта 2023, 22:59 | Обновлено 04 марта 2023, 23:22
237
0

Шестая кряду победа. Фейеноорд выиграл перед матчем с Шахтером

Команда продлила удачную серию

04 марта 2023, 22:59 | Обновлено 04 марта 2023, 23:22
237
0
Шестая кряду победа. Фейеноорд выиграл перед матчем с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» в матче против аутсайдера «Гронингена» забил поздний гол и сумел победить со счетом 1:0. Команда находится на серии из шести кряду побед.

«Фейе» на пять очков опережает АЗ Алкмаар.

Уже 9 марта команда сыграет с «Шахтером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат Нидерландов. 24-й тур

Фейеноорд - Гронинген 1:0
Гол: Идрисси, 88

Фейеноорд: Велленройтер, Педерсен (Шимански, 68), Гертрейда, Ханцко, Хартман (Буллауде, 79), Кекчю, Виффер, Дилросун (Пайшао, 68), Идрисси, Джаганбахш (Данило, 62), Хименес

По теме:
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Фейенорд, соперник Шахтера по ЛЕ, вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
ВИДЕО. Результат давления. Как Фейеноорд в гостях обыграл Фортуну
Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд Лига Европы Гронинген чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Футбол | 04 марта 2023, 17:35 70
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»

Команда плохо стартовала в весенней части сезона

Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Авто/мото | 04 марта 2023, 06:00 2
Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин

Новый сезон Формулы-1 стартует 3 марта

Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Футбол | 04.03.2023, 19:01
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Футбол | 04.03.2023, 16:16
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал французского защитника
Футбол | 04.03.2023, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал французского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал французского защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
02.03.2023, 16:51 11
Футбол
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
02.03.2023, 18:32 7
Биатлон
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
03.03.2023, 18:08 4
Футбол
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
02.03.2023, 16:27 4
Бокс
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 4
Другие виды
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
02.03.2023, 17:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности