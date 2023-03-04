Шестая кряду победа. Фейеноорд выиграл перед матчем с Шахтером
Команда продлила удачную серию
Лидер чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» в матче против аутсайдера «Гронингена» забил поздний гол и сумел победить со счетом 1:0. Команда находится на серии из шести кряду побед.
«Фейе» на пять очков опережает АЗ Алкмаар.
Уже 9 марта команда сыграет с «Шахтером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Чемпионат Нидерландов. 24-й тур
Фейеноорд - Гронинген 1:0
Гол: Идрисси, 88
Фейеноорд: Велленройтер, Педерсен (Шимански, 68), Гертрейда, Ханцко, Хартман (Буллауде, 79), Кекчю, Виффер, Дилросун (Пайшао, 68), Идрисси, Джаганбахш (Данило, 62), Хименес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда плохо стартовала в весенней части сезона
Новый сезон Формулы-1 стартует 3 марта