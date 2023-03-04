Шестая кряду победа. Фейеноорд выиграл перед матчем с Шахтером

Лидер чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» в матче против аутсайдера «Гронингена» забил поздний гол и сумел победить со счетом 1:0. Команда находится на серии из шести кряду побед.

«Фейе» на пять очков опережает АЗ Алкмаар.

Уже 9 марта команда сыграет с «Шахтером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат Нидерландов. 24-й тур

Фейеноорд - Гронинген 1:0

Гол: Идрисси, 88

Фейеноорд: Велленройтер, Педерсен (Шимански, 68), Гертрейда, Ханцко, Хартман (Буллауде, 79), Кекчю, Виффер, Дилросун (Пайшао, 68), Идрисси, Джаганбахш (Данило, 62), Хименес