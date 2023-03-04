В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Евгений Арановский, представляющий Киев.

Трансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Заря».