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Чемпионат Украины
Ворскла
05.03.2023 12:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 23:00 |
111
0

Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется 5 марта в 13:00

04 марта 2023, 23:00 |
111
0
Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Евгений Арановский, представляющий Киев.

Трансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Заря».

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Источник Sport.ua
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