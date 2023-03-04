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  4. ВИДЕО. «Это безумие». Реакция Артеты на очередной камбэк Арсенала
Англия
04 марта 2023, 22:40 |
1683
0

ВИДЕО. «Это безумие». Реакция Артеты на очередной камбэк Арсенала

Тренер надеется на более легкие победы

04 марта 2023, 22:40 |
1683
0
ВИДЕО. «Это безумие». Реакция Артеты на очередной камбэк Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче АПЛ снова выдал камбэк и победил. Команда Микеля Артеты уступала Борнмуту 0:2, однако выиграла 3:2. Победный гол был оформлен на 98-й минуте.

Комментарий Артеты после матча

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Источник Sport.ua
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