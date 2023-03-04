Англия04 марта 2023, 22:40 |
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ВИДЕО. «Это безумие». Реакция Артеты на очередной камбэк Арсенала
Тренер надеется на более легкие победы
04 марта 2023, 22:40 |
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Арсенал в матче АПЛ снова выдал камбэк и победил. Команда Микеля Артеты уступала Борнмуту 0:2, однако выиграла 3:2. Победный гол был оформлен на 98-й минуте.
Комментарий Артеты после матча
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