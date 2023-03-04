Украина. Премьер лига04 марта 2023, 22:46 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Заря
Игра 16 тура начнется в 13:00
04 марта 2023, 22:46 |
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В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра будет судить Евгений Арановский, представляющий Киев.
Трансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Заря».
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