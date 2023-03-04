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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 22:46 |
117
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Заря

Игра 16 тура начнется в 13:00

04 марта 2023, 22:46 |
117
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Заря
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 5 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Евгений Арановский, представляющий Киев.

Трансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Заря».

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Источник Sport.ua
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