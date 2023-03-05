Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова

5 марта свое 65-летие отмечает легенда украинского футбола Владимир Бессонов. К знаменательной дате блогер Sport.ua вспоминает самые выдающиеся индивидуальные достижения звезды киевского «Динамо» позднесоветских времен.

Универсал из универсалов – Погба и Фернандиньо в одном флаконе (слышал такое определение, хотя и с некоторым скепсисом отношусь именно к нему, дискутировать здесь можно), несокрушимый боец, который за свою карьеру преодолел последствия около 80-ти (!) травм (их вызывало, по мнению Валерия Лобановского, прежде всего, «безоглядное бесстрашие» Владимира) и получил заслуженное признание. «Он способен сыграть на любом месте, с одинаковой отдачей, с одинаковой надежностью, при одинаковом коэффициенте полезного действия. Для него не составляет труда менять позиции во время игры, ему не требуется времени для «притирки» на новом месте и налаживания новых связей с партнерами», – отмечал Лобановский.

«Наш Бес» (а чаще и просто «Бес»), как звали его болельщики, на протяжении порядка полутора десятков лет верой и правдой прослужил отечественному футболу как игрок. Уже в новое время добросовестно поработал на тренерской ниве, а с началом широкомасштабной агрессии обезумевших орков, несмотря на почтенный уже возраст, с оружием в руках стал в ряды Теробороны на защиту родины. Виктор Леоненко вспоминал, что когда в прошлом году поздравлял Бессонова с днем ​​рождения, именинник был как раз на боевом посту.

Командные достижения Бессонова-игрока были на виду: юношеское европейское чемпионство, молодежная мировая вершина, 6-кратное союзное чемпионство, 5-кратное кубковое триумфаторство, Кубок Кубков, три Кубка сезона, олимпийская «бронза», европейское вице-чемпионство. Однако хотел бы остановиться на индивидуальных достижениях Владимира Васильевича. Во многом они уникальны для нашего футбола.

1. Лучший футболист молодежного чемпионата мира 1977 г.

Безусловно, Владимир Бессонов – лучший игрок того премьерного турнира. Первое подобное соревнование, и первый Золотой мяч (именно так называли приз лучшему игроку молодежного чемпионата) получил наш соотечественник. Бессонов забил дважды в финале мексиканцам (кроме того, на групповой стадии поразил ворота парагвайцев) и выделялся на том турнире креативностью, технической оснащенностью и уже, несмотря на юный возраст, некой тактической мудростью. В финале он не только отличился дублем (собственно, единственный игрок в составе советской сборной, который забивал в тот день с игры), но и несколько раз превосходным дриблингом оставлял в дураках нескольких защитников сборной Мексики (а то и четырех!). На нем заработал красную карточку мексиканец Леонардо Альварес, а в официальном отчете ФИФА об этой игре фамилия Бессонова упоминается чаще фамилий других участников матча: он был на поле везде! Какой же хитрый штрафной получился тогда у Владимира! Низом, мимо стенки, в самый уголок ворот! Вообще в той команде Бессонов исполнял стандарты (и угловые в частности), и почти каждый раз они представляли опасность воротам соперников. Следовательно, и индивидуальная награда на чемпионате для Владимира стала вполне заслуженной и послужила незаурядным трамплином для завоевания места под солнцем во взрослом футболе. Тем более, что президент ФИФА Жоау Авеланж, вручая приз, сравнил юного тогда Володю с юным Пеле!

Замечу, что и в финале (также победном) юниорского чемпионата Европы (точное название: Юниорский турнир УЕФА) годом ранее Бессонов также отличился забитым голом! Через много лет Лобановский заметит: «Чем выше ставка в игре, тем собраннее Бессонов». Впервые эти ставки сыграли именно на юношеском европейском и особенно на молодежном мировом уровне.

2. Капитан киевского «Динамо» в 22-летнем возрасте. Сезон-1980 отыграл без травм и практически без замен

Как по мне, говоря о звездных командах Лобановского, почему-то незаслуженно забывают одну из них. Футбольные историки обычно выделяют «Динамо»-1974/1975, 1985/1986 и 1997/1999. А вот «Динамо»-1980/1981 страдает от невнимания. А команда была суперская! Звездный для «Динамо» 1980-й! После некоторой потери лидерских позиций в конце 1970-х динамовцы снова на вершине, а капитанскую повязку доверили юному парню, который к своим 22-м годам накопил уже немалый опыт выступлений на высоком уровне. Хотя и более опытных исполнителей, да и попросту звезд в том «Динамо» хватало! В то же время, он успевал и в Олимпиаде принять участие (разжиться «бронзой»), и в еврокубках проявлять свои игровые качества. «Единственный год без травм», как вспоминал много позже Владимир Васильевич о том сезоне. Мне особенно запомнился гол Бессонова в выездном матче против «Кайрата»: дерзкий дальний удар метров с 35-ти застал врасплох известного кипера алма-атинцев Александра Убыкина, Та игра, кстати, была одной из немногих в том сезоне, по ходу которой Бессонова заменили: на 70-й минуте вместо него вышел Виктор Каплун. Еще Бессонова сменил Сергей Балтача в игре против «Шахтера», в которой киевляне выиграли 5:0, Ну и, конечно, эффектная кульминация сезона: капитан киевлян Владимир Бессонов выводит команду на решающий матч чемпионата – домашний против «Спартака». Преимущество команды Валерия Лобановского над основным соперником тогда было бесспорным: в хэллоуиновский вечер, когда осенний дождик переходил в мокроснежную метель, московские гости в присутствии 100-тысячной аудитории были обыграны насухо – 2:0.

И еще: Бессонов на 85-й минуте сравнял счет в ноябрьском выездном для киевлян матче против «Зенита» (в Ленинграде тогда торжественно открывали СКК им. Ленина, на трибунах которого во время футбольных матчей могло разместиться 25 000 зрителей). Ту игру многие заклеймили как договорную. Не буду спорить, ведь ничья, по большому счету, устраивала обоих: киевляне были в паре шагов от чемпионства, а «Зенит» приблизился вплотную к вожделенной «бронзе». Тем не менее, динамовцы во 2-м тайме долгое время проигрывали в счете и забили стараниями Бессонова лишь в самом эпилоге встречи.

3. Гол и капитанство в «золотом матче» сезона-1981

Уже в Хэллоуин-1981 «Динамо» в домашнем матче против «Зенита» имело возможность досрочно оформить очередной чемпионский титул. Бессонов вывел команду на поле как капитан, а в дальнейшем отличился красивым голом: после подачи со штрафного с правого фланга Владимир опередил защитника ленинградцев и головой направил мяч в ворота по какой-то причудливой траектории: тот от перекладины отлетел аккурат за линию ворот. Счет стал 2:0, а в дальнейшем Олег Блохин поставил и победную точку в том матче: 3:0, и киевляне достигли чемпионства в десятый раз!

4. Участник трех чемпионатов мира (1982, 1986, 1990)

Это достижение уникально для нашего футбола (кроме Бессонова, разве что Анатолий Демьяненко может похвастать подобным), и, учитывая высокий уровень конкуренции в наше время, хотя бы повторить его будет крайне сложно любому украинскому футболисту (к сожалению, мы не частим с участием в финальных стадиях мировых форумов). Поддерживать форму на уровне национальной сборной на протяжении хотя бы 8-ми (а на практике 13-ти!) лет – большой вызов. Бессонов играл и в Испании-82 (5 матчей), и в Мексике-86 (трижды выходил на поле), и в Италии-90 (две игры). Общие результаты сборной, правда, не впечатлили ни в одном из этих турниров, однако в 1986 г. своей вдохновенной игрой команда Лобановского снискала симпатии зрителей.

5. Лучший футболист Украины 1989 г.

Сезон-1989 оказался не лучшим для киевского «Динамо». Команда финишировала 3-й в союзном чемпионате, пропустив вперед себя «Спартак» и «Днепр», вылетела в 1/8 финала Кубка УЕФА (уступили «Фиорентине» с молодым Роберто Баджо в составе), будучи, по мнению европейской прессы, одним из явных фаворитов соревнований, потерпела сокрушительное чувствительное домашнее поражение от принципиального красно-белого соперника в советском классико (1:4). Однако именно Бессонов в том году был признан лучшим футболистом Украины. В 31-летнем возрасте он вовсю старался быть полезным команде, и это стремление, в конце концов, вылилось в то, что он стал лучшим в том сезоне не только в «Динамо», но и в целом в Украине. Хотя и вице-чемпионом СССР-89, и лучшей среди украинских команд стал «Днепр», и, казалось бы, логичнее признать лучшим из украинских футболистов именно представителя этого клуба. Тогда мне запомнился победный гол Бессонова в домашнем матче киевлян против «Металлиста» и быстрый гол Бессонова в домашней игре против «Ротора».

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Тезка многолетнего партийного босса Украины (сын первого секретаря время от времени передавал любимцу трибун приветы от отца), Бессонов, тем не менее, едва ли не первым из знаковых футболистов покинул ряды КПСС. Сдал партбилет как раз после Euro-88, а уже в наше время просит прессу не представлять это как какой-то идеологический поступок: мол, знал, к чему все приведет. Вовсе нет. Как бы то ни было, идеологический – не идеологический, но поступок. Как поступком стало и прошлогоднее вступление Бессонова в ряды Теробороны Киева. Когда биография человека полна поступков, то она и представляет незаурядный интерес.

Штампованные фразы, вроде «какой игрок, теперь таких уже не делают!» всегда вызывали у меня улыбку. «Водка вкуснее, трава зеленее…» – из того же ряда. Однако нынешний футбол, несмотря на историческую победу тотального вектора развития игры, разве может похвастать немалым количеством мегауниверсалов – таких, каким был Бессонов? И свою способность сыграть на любой позиции, кроме, вероятно, вратарской, Бес осознавал, как осознавал ее и Валерий Лобановский. Великий тренер писал, что «амплуа Бессонова никто не знает». Воистину наилучшая иллюстрация философии тотального футбола! Мэтр убил в Бессонове гениального нападающего? Эту чушь-несуразицу в свое время сознательно тиражировали недруги Лобановского как тренера и киевского «Динамо» как явления в европейском футболе. Бессонов смог проявить свои игровые добродетели на разных позициях и имел тактический диапазон куда шире, чем у известных звезд-современников. «Если мяч попал в девятку, значит, бил Бессонов пяткой!» – эти слова я впервые прочитал на парте в своей киевской школе где-то в начале 1980-х. Потом слышал это присловье неоднократно, оно стало фанатским фольклором и запечатлело в памяти фанатеющего люда свидетельства о незаурядном мастерстве Бессонова. А многочисленные фразы самого Бессонова уже поры тренерства также растиражированы и время от времени сходят с уст спортивных медийщиков («чтобы забить, нужно бить»). Не все из них можно привести без купюр (редактура не пропустит!), однако в подавляющем большинстве из них – искренняя любовь к игре, к настоящему футбольному бою и взлелеянная ожесточенными футбольными баталиями житейская мудрость. Искреннее спасибо, Владимир Васильевич, за яркие футбольные впечатления! Многая лета!

Алексей РЫЖКОВ