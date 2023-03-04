ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал французского защитника

Клуб УПЛ «Металлист» объявил о подписании контракта с защитником Пати Малумандсоко. О сроке договора информации нет.

Сообщается, что 22-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека. Пати находился в составе команды с февраля.

Во Франции игрок выступал за вторую команду «Кана», а также играл в Греции за «Аполлон Понту».