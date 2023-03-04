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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 21:49 |
706
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал французского защитника

Пати Малумандсоко присоединился к харьковской команде

04 марта 2023, 21:49 |
706
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал французского защитника
ФК Металлист

Клуб УПЛ «Металлист» объявил о подписании контракта с защитником Пати Малумандсоко. О сроке договора информации нет.

Сообщается, что 22-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека. Пати находился в составе команды с февраля.

Во Франции игрок выступал за вторую команду «Кана», а также играл в Греции за «Аполлон Понту».

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Источник ФК Металлист
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