Украина. Премьер лига04 марта 2023, 21:49 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал французского защитника
Пати Малумандсоко присоединился к харьковской команде
04 марта 2023, 21:49 |
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Клуб УПЛ «Металлист» объявил о подписании контракта с защитником Пати Малумандсоко. О сроке договора информации нет.
Сообщается, что 22-летний игрок может сыграть на позиции центрального защитника и опорного хавбека. Пати находился в составе команды с февраля.
Во Франции игрок выступал за вторую команду «Кана», а также играл в Греции за «Аполлон Понту».
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