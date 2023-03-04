Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Состоялся финал крупного турнира в ОАЭ между теннисистами без флага
ATP
04 марта 2023, 18:29 |
146
0

Состоялся финал крупного турнира в ОАЭ между теннисистами без флага

Даниил Медведев выиграл 3-й трофей подряд

04 марта 2023, 18:29 |
146
0
Состоялся финал крупного турнира в ОАЭ между теннисистами без флага
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

В субботу, 4 марта, состоялся финал крупного турнира серии АТР 500 в городе Дубай (ОАЭ) между россиянами Даниилом Медведевым (АТР 7) и Андреем Рублевым (АТР 6).

Матч завершился победой Медведева в двух сетах за 1 час и 9 минут.

ATP 500 Дубай. Хард. Финал

Даниил Медведев [3] – Андрей Рублев [2] – 6:2, 6:2

К сожалению, россияне продолжают играть на теннисной арене. Естественно, без флага. Медведев выиграл 14-й матч подряд и забрал третий трофей.

По теме:
Россиянин в ОАЭ написал на камере «Цой жив» и объяснил свой посыл
Определены финалисты крупного турнира в городе Дубай. Оба – без флага
Джокович выиграл 20-й матч подряд, одолев Хуркача в Дубае
Даниил Медведев Андрей Рублев ATP Дубай
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Футбол | 04 марта 2023, 04:55 0
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?

Как оказалось, клуб зенит спб презентовал новую форму бренда Joma

Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал профессионального турнира
Теннис | 04 марта 2023, 03:45 3
Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал профессионального турнира
Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал профессионального турнира

Стародубцева успешно выступает на 25-тысячнике в США

Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии
Футбол | 04.03.2023, 14:52
Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии
Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии
Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Авто/мото | 04.03.2023, 06:00
Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Старт сезона Ф-1. Ред Булл – топ, Феррари рядом, Мерседес vs Астон Мартин
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Футбол | 04.03.2023, 06:34
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
02.03.2023, 16:48
Футбол
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 1
Война
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
03.03.2023, 01:15 10
Футбол
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
03.03.2023, 00:23 5
Теннис
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
02.03.2023, 16:27 4
Бокс
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
02.03.2023, 17:10 4
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
02.03.2023, 16:51 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности