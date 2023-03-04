Состоялся финал крупного турнира в ОАЭ между теннисистами без флага

В субботу, 4 марта, состоялся финал крупного турнира серии АТР 500 в городе Дубай (ОАЭ) между россиянами Даниилом Медведевым (АТР 7) и Андреем Рублевым (АТР 6).

Матч завершился победой Медведева в двух сетах за 1 час и 9 минут.

ATP 500 Дубай. Хард. Финал

Даниил Медведев [3] – Андрей Рублев [2] – 6:2, 6:2

К сожалению, россияне продолжают играть на теннисной арене. Естественно, без флага. Медведев выиграл 14-й матч подряд и забрал третий трофей.