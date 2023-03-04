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Арсенал
04.03.2023 17:00 – перерыв 0 : 1
Борнмут
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Англия
04 марта 2023, 17:00 | Обновлено 04 марта 2023, 17:24
1522
5

Арсенал – Борнмут. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 марта в 17:00 по Киеву

04 марта 2023, 17:00 | Обновлено 04 марта 2023, 17:24
1522
5
Арсенал – Борнмут. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 марта, «Арсенал» в 26-м туре АПЛ дома примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.

Украинский полузащитник Алекандр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный матч пропускает из-за травмы.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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Зинченко – в основе Арсенала на матч с Борнмутом
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Но и Борнут один раз простил
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avk2307
Арсенал уже трижды забить мог но что то подозрительно мяч не идет в ворота
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0
Springfield
Точно как МЮ с  Лидс Ю дома начинал.)
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0
avk2307
Что и говорил. 0-1
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0
avk2307
Борнмут посильнее Евертона сейчас. Легко не будет
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0
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