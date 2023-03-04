Сегодня, 4 марта, «Арсенал» в 26-м туре АПЛ дома примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.

Украинский полузащитник Алекандр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный матч пропускает из-за травмы.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.