Англия04 марта 2023, 17:00 | Обновлено 04 марта 2023, 17:24
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5
Арсенал – Борнмут. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 марта в 17:00 по Киеву
04 марта 2023, 17:00 | Обновлено 04 марта 2023, 17:24
1522
5
Сегодня, 4 марта, «Арсенал» в 26-м туре АПЛ дома примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.
Украинский полузащитник Алекандр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный матч пропускает из-за травмы.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
События матча
1’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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Комментарии 5
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Но и Борнут один раз простил
Арсенал уже трижды забить мог но что то подозрительно мяч не идет в ворота
Точно как МЮ с Лидс Ю дома начинал.)
Что и говорил. 0-1
Борнмут посильнее Евертона сейчас. Легко не будет
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