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Англия
04 марта 2023, 23:00 | Обновлено 04 марта 2023, 23:18
58
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – МЮ

Матч исторических соперников в АПЛ

04 марта 2023, 23:00 | Обновлено 04 марта 2023, 23:18
58
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье 5 марта состоится матч чемпионата Англии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Встреча начнется в 18:30.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта Спортс.

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Источник Sport.ua
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