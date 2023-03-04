В воскресенье 5 марта состоится матч чемпионата Англии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Встреча начнется в 18:30.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта Спортс.