Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИЕВ: «Молодежи Динамо надо задуматься, за какой клуб они играют»
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 15:57 |
1045
2

АЛИЕВ: «Молодежи Динамо надо задуматься, за какой клуб они играют»

Экс-хавбек «Динамо» шокирован игрой команды

04 марта 2023, 15:57 |
1045
2
АЛИЕВ: «Молодежи Динамо надо задуматься, за какой клуб они играют»
Профутбол. Александр Алиев

Сегодня «Динамо» в матче 16-го тура УПЛ дома сенсационно проиграло 0:2 «Ингульцу». Бывший полузащитник киевлян Александр Алиев, который присутствовал на матче вместе с другом и экс-партнером по команде Артемом Милевским, в перерыве матча раскритиковал игру команды Мирчи Луческу:

«В Динамо играет одна молодежь. Но это не значит, что надо проигрывать на своем стадионе со счетом 0:2. «Ингулец» пока выглядит намного лучше. Молодым ребятам надо задуматься, за какой клуб и на каком стадионе они играют».

По теме:
Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Реванш за первый круг. Верес на своем стадионе уступил Черноморцу
Александр Алиев Динамо Киев Динамо - Ингулец Украинская Премьер-лига фото Артем Милевский
Источник FootballHub
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Футбол | 04 марта 2023, 06:34 0
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия

В случае выхода в финал у «Спакенбурга» будет надежда только на его перенос

КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
Футбол | 03 марта 2023, 18:08 4
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»

Защитник «Челси» – об украинском полузащитнике

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 820 рашистов-оккупантов, 1 самолет и 10 ББМ
Война | 04.03.2023, 08:48
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 820 рашистов-оккупантов, 1 самолет и 10 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 820 рашистов-оккупантов, 1 самолет и 10 ББМ
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Теннис | 03.03.2023, 22:14
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Лунин пропустил тренировку Реала. Известна причина
Футбол | 04.03.2023, 14:57
Лунин пропустил тренировку Реала. Известна причина
Лунин пропустил тренировку Реала. Известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bualur
Это же Артёмка!
Ответить
0
Лина Битюкова
Алиев с батюшкой сидит...За упокой так сказать 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
02.03.2023, 17:10 6
Футбол
Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?
Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?
03.03.2023, 13:45 26
Футбол
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 3
Другие виды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
03.03.2023, 04:20 10
Футбол
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
03.03.2023, 00:23 5
Теннис
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
02.03.2023, 18:32 7
Биатлон
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
03.03.2023, 12:32 13
Футбол
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
03.03.2023, 05:23 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности