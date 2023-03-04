АЛИЕВ: «Молодежи Динамо надо задуматься, за какой клуб они играют»

Сегодня «Динамо» в матче 16-го тура УПЛ дома сенсационно проиграло 0:2 «Ингульцу». Бывший полузащитник киевлян Александр Алиев, который присутствовал на матче вместе с другом и экс-партнером по команде Артемом Милевским, в перерыве матча раскритиковал игру команды Мирчи Луческу:

«В Динамо играет одна молодежь. Но это не значит, что надо проигрывать на своем стадионе со счетом 0:2. «Ингулец» пока выглядит намного лучше. Молодым ребятам надо задуматься, за какой клуб и на каком стадионе они играют».