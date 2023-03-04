Сергей Ковалец провел первый с августа 2012 года матч в УПЛ
Пауза нового наставника «Ингульца» в чемпионатах Украины составила 10 лет 190 дней
Наставник «Ингульца» Сергей Ковалец вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 10 лет 190 дней. Свой последний матч в УПЛ он провел 26 августа 2012 года, когда ведомый им запорожский «Металлург» уступил дома донецкому «Металлургу» – 1:2. Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только семь тренеров.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные тренерские паузы в чемпионатах Украины
|
Пауза
|
Тренер
|
Клубы
|
Даты
|
20 лет 259 дней
|
Богдан БЛАВАЦКИЙ
|
Прикарпатье - Львов
|
08.08.1998 - 24.04.2019
|
18 лет 262 дня
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Закарпатье - Олимпик
|
11.06.2002 - 28.02.2021
|
16 лет 230 дней
|
Александр ТОМАХ
|
Металлург З - Металлург З
|
23.03.1998 - 08.11.2014
|
15 лет 22 дня
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо - Динамо
|
02.08.2004 - 24.08.2019
|
13 лет 39 дней
|
Александр РЯБОКОНЬ
|
Оболонь - Десна
|
16.06.2005 - 25.07.2018
|
12 лет 295 дней
|
Виктор НОСОВ
|
Верес - Ворскла
|
20.09.1992 - 12.07.2005
|
10 лет 353 дня
|
Юрий КЕРМАН
|
Таврия - Ильичевец
|
31.05.1996 - 19.05.2007
|
10 лет 190 дней
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Металлург З - Ингулец
|
26.08.2012 - 04.03.2023
|
8 лет 144 дня
|
Анатолий ПИСКОВЕЦ
|
Кривбасс - Волынь
|
04.12.2004 - 27.04.2013
|
8 лет 124 дня
|
Валерий ПЕТРОВ
|
Таврия - Таврия
|
25.05.2002 - 26.09.2010
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