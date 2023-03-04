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  4. Сергей Ковалец провел первый с августа 2012 года матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 15:28 | Обновлено 04 марта 2023, 15:38
667
0

Сергей Ковалец провел первый с августа 2012 года матч в УПЛ

Пауза нового наставника «Ингульца» в чемпионатах Украины составила 10 лет 190 дней

04 марта 2023, 15:28 | Обновлено 04 марта 2023, 15:38
667
0
Сергей Ковалец провел первый с августа 2012 года матч в УПЛ
ФК Ингулец. Сергей Ковалец

Наставник «Ингульца» Сергей Ковалец вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 10 лет 190 дней. Свой последний матч в УПЛ он провел 26 августа 2012 года, когда ведомый им запорожский «Металлург» уступил дома донецкому «Металлургу» – 1:2. Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только семь тренеров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные тренерские паузы в чемпионатах Украины

Пауза

Тренер

Клубы

Даты

20 лет 259 дней

Богдан БЛАВАЦКИЙ

Прикарпатье - Львов

08.08.1998 - 24.04.2019

18 лет 262 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье - Олимпик

11.06.2002 - 28.02.2021

16 лет 230 дней

Александр ТОМАХ

Металлург З - Металлург З

23.03.1998 - 08.11.2014

15 лет 22 дня

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо - Динамо

02.08.2004 - 24.08.2019

13 лет 39 дней

Александр РЯБОКОНЬ

Оболонь - Десна

16.06.2005 - 25.07.2018

12 лет 295 дней

Виктор НОСОВ

Верес - Ворскла

20.09.1992 - 12.07.2005

10 лет 353 дня

Юрий КЕРМАН

Таврия - Ильичевец

31.05.1996 - 19.05.2007

10 лет 190 дней

Сергей КОВАЛЕЦ

Металлург З - Ингулец

26.08.2012 - 04.03.2023

8 лет 144 дня

Анатолий ПИСКОВЕЦ

Кривбасс - Волынь

04.12.2004 - 27.04.2013

8 лет 124 дня

Валерий ПЕТРОВ

Таврия - Таврия

25.05.2002 - 26.09.2010
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Источник Sport.ua
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