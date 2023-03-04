Сергей Ковалец провел первый с августа 2012 года матч в УПЛ

Наставник «Ингульца» Сергей Ковалец вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 10 лет 190 дней. Свой последний матч в УПЛ он провел 26 августа 2012 года, когда ведомый им запорожский «Металлург» уступил дома донецкому «Металлургу» – 1:2. Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только семь тренеров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные тренерские паузы в чемпионатах Украины