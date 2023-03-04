ВИДЕО. Ингулец шокировал Динамо двумя голами

Сегодня, 4 марта «Динамо» Киев 16-м туре УПЛ дома принимает «Ингулец». Первый тайм для команды Мирчи Луческу получился шокирующим и завершился со счетом 0:2.

На 12-й минуте счет в матче открыл Алекандр Козак:

На 43-й минуте преимущество «Ингульца» удвоил Владимир Одарюк: