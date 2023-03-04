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  4. ВИДЕО. Ингулец шокировал Динамо двумя голами
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 15:25 |
2439
7

ВИДЕО. Ингулец шокировал Динамо двумя голами

Ужасный первый тайм для команды Луческу

04 марта 2023, 15:25 |
2439
7
ВИДЕО. Ингулец шокировал Динамо двумя голами
ФК Ингулец

Сегодня, 4 марта «Динамо» Киев 16-м туре УПЛ дома принимает «Ингулец». Первый тайм для команды Мирчи Луческу получился шокирующим и завершился со счетом 0:2.

На 12-й минуте счет в матче открыл Алекандр Козак:

На 43-й минуте преимущество «Ингульца» удвоил Владимир Одарюк:

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Владимир Одарюк Александр Козак Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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uta99
Одні не можуть але хочуть, другі хочуть але вони Динамо.....
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+1
Віталій Яценко
Динам ніяке, але Монзуль... Поштовх у спину - можна. Рукою переривати атаку і забивати друний також. Якось цікаве це. Але Динамо дійсно ніяке. А Монзуль сьогодні головна героїня.
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+1
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олег григор
Великі зарплати,дорогі машини,губаті жінки-що ще потрібно.А за це все плате один дядя....при цьому за гру ніхто не питає.не життя а МРІЯ!
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0
Andrey_1992
шо Динамо, шо Челсі, кризові команди
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0
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