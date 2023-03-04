Англия04 марта 2023, 14:36 | Обновлено 04 марта 2023, 14:43
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ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
04 марта 2023, 14:36 | Обновлено 04 марта 2023, 14:43
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1. Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
2. ФИФА может позволить легионерам разрывать контакты с клубами из Украины
3. Челси готовит 1,7 млрд. на новый стадион
4. Прогноз на матч Арсенал – Борнмут
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