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  4. ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
Англия
04 марта 2023, 14:36 | Обновлено 04 марта 2023, 14:43
658
0

ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

04 марта 2023, 14:36 | Обновлено 04 марта 2023, 14:43
658
0
ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
2. ФИФА может позволить легионерам разрывать контакты с клубами из Украины
3. Челси готовит 1,7 млрд. на новый стадион
4. Прогноз на матч Арсенал – Борнмут

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Источник Sport.ua
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