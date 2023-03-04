Украина. Премьер лига04 марта 2023, 14:03 | Обновлено 04 марта 2023, 14:07
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Матч Александрия – Днепр-1 будет продолжен
Определено время рестарта поединка
04 марта 2023, 14:03 | Обновлено 04 марта 2023, 14:07
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Игра 16-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и «Днепром-1» будет продолжена после паузы, которая была вызвана воздушной тревогой.
Поединок возобновится в 14:05 по киевскому времени.
Текущий счет во встрече – ничья 1:1.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».
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що вони там тягнуть резину?