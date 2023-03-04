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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 14:03 | Обновлено 04 марта 2023, 14:07
1162
1

Матч Александрия – Днепр-1 будет продолжен

Определено время рестарта поединка

04 марта 2023, 14:03 | Обновлено 04 марта 2023, 14:07
1162
1
Матч Александрия – Днепр-1 будет продолжен
УПЛ

Игра 16-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и «Днепром-1» будет продолжена после паузы, которая была вызвана воздушной тревогой.

Поединок возобновится в 14:05 по киевскому времени.

Текущий счет во встрече – ничья 1:1.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».

По теме:
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Матч Александрия – Днепр-1 прерван
Украинская Премьер-лига Александрия Днепр-1 Александрия - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
так тривога давно закінчилася.
що вони там тягнуть резину?
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