Матч Александрия – Днепр-1 будет продолжен

Игра 16-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и «Днепром-1» будет продолжена после паузы, которая была вызвана воздушной тревогой.

Поединок возобновится в 14:05 по киевскому времени.

Текущий счет во встрече – ничья 1:1.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».