Испания04 марта 2023, 13:55 | Обновлено 04 марта 2023, 14:00
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В третий раз подряд. Цыганков в старте Жироны на игру с Хетафе
Украинец сыграет с первых минут в матче 24-го тура Ла Лиги
04 марта 2023, 13:55 | Обновлено 04 марта 2023, 14:00
283
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Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в стартовый состав «Жироны» на поединок 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Это уже третье кряду попадание 25-летнего украинца в основу каталонского клуба.
Встреча «Жирона» – «Хетафе» начнется в 15:00 по киевскому времени.
В таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 11-е место с 30-ю очками. У «Хетафе» 19-я позиция и 22 пункта.
ONZE! ❤️🤍#GetafeGirona pic.twitter.com/hJic6OXKhV— Girona FC (@GironaFC) March 4, 2023
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