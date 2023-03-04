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Испания
04 марта 2023, 13:55 | Обновлено 04 марта 2023, 14:00
283
0

В третий раз подряд. Цыганков в старте Жироны на игру с Хетафе

Украинец сыграет с первых минут в матче 24-го тура Ла Лиги

04 марта 2023, 13:55 | Обновлено 04 марта 2023, 14:00
283
0
В третий раз подряд. Цыганков в старте Жироны на игру с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в стартовый состав «Жироны» на поединок 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Это уже третье кряду попадание 25-летнего украинца в основу каталонского клуба.

Встреча «Жирона» – «Хетафе» начнется в 15:00 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 11-е место с 30-ю очками. У «Хетафе» 19-я позиция и 22 пункта.

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Виктор Цыганков Ла Лига Жирона Хетафе
Источник Sport.ua
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