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Франция
04 марта 2023, 13:56 | Обновлено 04 марта 2023, 13:57
145
0

Алексис САНЧЕС: «Хочу стать чемпионом с Марселем»

Партнер по команде Руслана Малиновского – о своих амбициях

04 марта 2023, 13:56 | Обновлено 04 марта 2023, 13:57
145
0
Алексис САНЧЕС: «Хочу стать чемпионом с Марселем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Партнер Руслана Малиновского по «Марселю» Алексис Санчес заявил, что хочет стать чемпионом Франции в нынешнем сезоне:

«В «Марселе» я не в отпуске, не для того, чтобы загорать. Я здесь на один сезон, а потом могу остаться или уйти, но я здесь, чтобы побеждать и делать людей счастливыми.

Действительно хочу остаться, но при этом хочу побеждать. Не хочу быть четвёртым, третьим или даже вторым, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хочу стать чемпионом и завоевывать титулы!».

На данный момент «Марсель» идет вторым в Лиге 1 с 8 очками отставания от «ПСЖ».

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Алексис Санчес Марсель Лига 1
Источник RMC Sport
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