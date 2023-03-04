Алексис САНЧЕС: «Хочу стать чемпионом с Марселем»

Партнер Руслана Малиновского по «Марселю» Алексис Санчес заявил, что хочет стать чемпионом Франции в нынешнем сезоне:

«В «Марселе» я не в отпуске, не для того, чтобы загорать. Я здесь на один сезон, а потом могу остаться или уйти, но я здесь, чтобы побеждать и делать людей счастливыми.

Действительно хочу остаться, но при этом хочу побеждать. Не хочу быть четвёртым, третьим или даже вторым, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хочу стать чемпионом и завоевывать титулы!».

На данный момент «Марсель» идет вторым в Лиге 1 с 8 очками отставания от «ПСЖ».