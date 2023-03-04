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  4. Динамо – Ингулец. Ванат и Волошин выйдут в основе
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 13:10 | Обновлено 04 марта 2023, 13:11
1354
3

Динамо – Ингулец. Ванат и Волошин выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

04 марта 2023, 13:10 | Обновлено 04 марта 2023, 13:11
1354
3
Динамо – Ингулец. Ванат и Волошин выйдут в основе

Сегодня, 4 марта, «Динамо» Киев в матче 16-го тура УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Смоляков, Ковалев, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало

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Динамо – Ингулец – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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Burevestnik
для любітєлєй Сєтанти: 
відеотрансляція на "плюсах"  безкоштовно.
Приємного перегляду. Вболівайте за своїх.
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+1
Pixelman
Шепелєв.. 
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0
Умник
Почти угадал.
Лавка нравится. Везде усилить могут
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0
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