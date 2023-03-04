Украина. Премьер лига04 марта 2023, 13:10 | Обновлено 04 марта 2023, 13:11
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Динамо – Ингулец. Ванат и Волошин выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
04 марта 2023, 13:10 | Обновлено 04 марта 2023, 13:11
1354
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Сегодня, 4 марта, «Динамо» Киев в матче 16-го тура УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат
«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Смоляков, Ковалев, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало
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