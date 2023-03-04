Динамо – Ингулец. Ванат и Волошин выйдут в основе

Сегодня, 4 марта, «Динамо» Киев в матче 16-го тура УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Смоляков, Ковалев, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало