Месси отклонил предложение ПСЖ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отклонил предложение нового контракта от «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.

Перед чемпионатом мира стороны договорились продлить соглашение еще на сезон. Однако теперь Месси отклонил официальное предложение «ПСЖ». 35-летнего аргентинца не устроила финансовая сторона вопроса.

Нынешний контракта Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что форвард хочет продолжить карьеру в Европе.