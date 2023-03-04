Франция04 марта 2023, 12:28 |
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Месси отклонил предложение ПСЖ
Аргентинца не устроила финансовая сторона контракта
04 марта 2023, 12:28 |
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отклонил предложение нового контракта от «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.
Перед чемпионатом мира стороны договорились продлить соглашение еще на сезон. Однако теперь Месси отклонил официальное предложение «ПСЖ». 35-летнего аргентинца не устроила финансовая сторона вопроса.
Нынешний контракта Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что форвард хочет продолжить карьеру в Европе.
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