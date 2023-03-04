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  4. Ди Мария может перебраться в Саудовскую Аравию
Италия
04 марта 2023, 12:12 |
282
0

Ди Мария может перебраться в Саудовскую Аравию

Вингер близок к уходу из «Ювентуса»

04 марта 2023, 12:12 |
282
0
Ди Мария может перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария с высокой долей вероятности покинет «Ювентус» летом. Это связано с финансовыми проблемами клуба и возможным непопаданием в еврокубки на следующий сезон.

Варианты продолжения карьеры у Ди Марии – в основном за пределами Европы: в МЛС и родной Аргентине. По информации итальянских СМИ, к борьбе за Ди Марию присоединился клуб из Саудовской Аравии, название которого не сообщается.

В нынешнем сезоне на счету Ди Марии 7 голов и 7 ассистов в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Анхель Ди Мария Ювентус
Источник Calciomercato.it
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