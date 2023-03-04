Италия04 марта 2023, 12:12 |
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Ди Мария может перебраться в Саудовскую Аравию
Вингер близок к уходу из «Ювентуса»
04 марта 2023, 12:12 |
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Аргентинский вингер Анхель Ди Мария с высокой долей вероятности покинет «Ювентус» летом. Это связано с финансовыми проблемами клуба и возможным непопаданием в еврокубки на следующий сезон.
Варианты продолжения карьеры у Ди Марии – в основном за пределами Европы: в МЛС и родной Аргентине. По информации итальянских СМИ, к борьбе за Ди Марию присоединился клуб из Саудовской Аравии, название которого не сообщается.
В нынешнем сезоне на счету Ди Марии 7 голов и 7 ассистов в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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