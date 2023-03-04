Ди Мария может перебраться в Саудовскую Аравию

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария с высокой долей вероятности покинет «Ювентус» летом. Это связано с финансовыми проблемами клуба и возможным непопаданием в еврокубки на следующий сезон.

Варианты продолжения карьеры у Ди Марии – в основном за пределами Европы: в МЛС и родной Аргентине. По информации итальянских СМИ, к борьбе за Ди Марию присоединился клуб из Саудовской Аравии, название которого не сообщается.

В нынешнем сезоне на счету Ди Марии 7 голов и 7 ассистов в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.