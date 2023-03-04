WTA04 марта 2023, 12:04 |
41
0
Три южноамериканца пробились в полуфинал турнира в Сантьяго
Единственный европеец на этой стадии – Хауме Муньяр из Испании
04 марта 2023, 12:04 |
41
0
Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире ATP 250 в чилийском Сантьяго.
В полуфинал пробился один европеец, а также один сеянный теннисист.
Сантьяго. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Хауме Муньяр – Тиагу Монтейру – 6:3, 3:6, 6:2
Николас Харри – Янник Ханфманн [Q] – 3:6, 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Себастьян Баэс [3] – Ласло Дьере [6] – 7:6(4), 6:4
Томас Мартин Этчеверри – Душан Лайович – 6:1, 6:2
Сантьяго. Пары 1/2 финала
Хауме Муньяр – Николас Харри
Себастьян Баэс [3] – Томас Мартин Этчеверри
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 03 марта 2023, 18:24 1
Гонку выиграла норвежка Марте-Олсбю Ройселанд
Футбол | 03 марта 2023, 21:57 21
Манор Соломон летом может перебраться в Испанию
Теннис | 04.03.2023, 03:21
Футбол | 04.03.2023, 08:14
Футбол | 03.03.2023, 19:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.03.2023, 16:51 18
02.03.2023, 12:39 14
02.03.2023, 18:32 7
02.03.2023, 15:50 3
02.03.2023, 17:10
02.03.2023, 16:48
03.03.2023, 07:00
02.03.2023, 21:15 19