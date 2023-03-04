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WTA
04 марта 2023, 12:04 |
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Три южноамериканца пробились в полуфинал турнира в Сантьяго

Единственный европеец на этой стадии – Хауме Муньяр из Испании

04 марта 2023, 12:04 |
41
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Три южноамериканца пробились в полуфинал турнира в Сантьяго
Getty Images/Global Images Ukraine. Хауме Муньяр

Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире ATP 250 в чилийском Сантьяго.

В полуфинал пробился один европеец, а также один сеянный теннисист.

Сантьяго. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Хауме Муньяр – Тиагу Монтейру – 6:3, 3:6, 6:2
Николас Харри – Янник Ханфманн [Q] – 3:6, 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Себастьян Баэс [3] – Ласло Дьере [6] – 7:6(4), 6:4
Томас Мартин Этчеверри – Душан Лайович – 6:1, 6:2

Сантьяго. Пары 1/2 финала

Хауме Муньяр – Николас Харри
Себастьян Баэс [3] – Томас Мартин Этчеверри

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ATP Сантьяго Хауме Муньяр Тьягу Монтейру Николас Харри Янник Ханфманн Себастьян Баэс Ласло Дьере Томас Мартин Этчеверри Душан Лайович
Источник Sport.ua
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