Три южноамериканца пробились в полуфинал турнира в Сантьяго

Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире ATP 250 в чилийском Сантьяго.

В полуфинал пробился один европеец, а также один сеянный теннисист.

Сантьяго. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Хауме Муньяр – Тиагу Монтейру – 6:3, 3:6, 6:2

Николас Харри – Янник Ханфманн [Q] – 3:6, 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Себастьян Баэс [3] – Ласло Дьере [6] – 7:6(4), 6:4

Томас Мартин Этчеверри – Душан Лайович – 6:1, 6:2

Сантьяго. Пары 1/2 финала

Хауме Муньяр – Николас Харри

Себастьян Баэс [3] – Томас Мартин Этчеверри