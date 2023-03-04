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WTA
04 марта 2023, 11:44 | Обновлено 04 марта 2023, 12:08
153
0

Все сеяные. Известны полуфиналистки на турнире в Монтеррее

Борьба за две путевки в финал будет жаркой

04 марта 2023, 11:44 | Обновлено 04 марта 2023, 12:08
153
0
Все сеяные. Известны полуфиналистки на турнире в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в мексиканском Монтеррее.

В полуфинал пробились четыре из пяти первых сеяных. Самая низкорейтинговая полуфиналистка – 41-я ракетка мира Чжу Линь из Китая.

Монтеррей. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каролин Гарсия [1] – Майяр Шериф [7] – 6:0, 6:4
Элизе Мертенс [4] – Элизабетта Коччаретто [8] – 6:2, 6:2

Нижняя часть сетки

Донна Векич [3] – Исалин Бонавентюр – 6:2, 5:7, 7:6(5)
Чжу Линь [5] – Кэролайн Доулхайд [Q] – 6:3, 6:2

Монтеррей. Пары 1/2 финала

Каролин Гарсия [1] – Элизе Мертенс [4]
Донна Векич [3] – Чжу Линь [5]

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Донна Векич Каролин Гарсия Чжу Линь WTA Монтеррей Исалин Бонавентюр Элизе Мертенс Кэролайн Доулхайд Элизабетта Коччаретто Майяр Шериф
Источник Sport.ua
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