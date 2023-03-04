Все сеяные. Известны полуфиналистки на турнире в Монтеррее

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в мексиканском Монтеррее.

В полуфинал пробились четыре из пяти первых сеяных. Самая низкорейтинговая полуфиналистка – 41-я ракетка мира Чжу Линь из Китая.

Монтеррей. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каролин Гарсия [1] – Майяр Шериф [7] – 6:0, 6:4

Элизе Мертенс [4] – Элизабетта Коччаретто [8] – 6:2, 6:2

Нижняя часть сетки

Донна Векич [3] – Исалин Бонавентюр – 6:2, 5:7, 7:6(5)

Чжу Линь [5] – Кэролайн Доулхайд [Q] – 6:3, 6:2

Монтеррей. Пары 1/2 финала

Каролин Гарсия [1] – Элизе Мертенс [4]

Донна Векич [3] – Чжу Линь [5]