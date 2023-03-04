Все сеяные. Известны полуфиналистки на турнире в Монтеррее
Борьба за две путевки в финал будет жаркой
В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в мексиканском Монтеррее.
В полуфинал пробились четыре из пяти первых сеяных. Самая низкорейтинговая полуфиналистка – 41-я ракетка мира Чжу Линь из Китая.
Монтеррей. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Каролин Гарсия [1] – Майяр Шериф [7] – 6:0, 6:4
Элизе Мертенс [4] – Элизабетта Коччаретто [8] – 6:2, 6:2
Нижняя часть сетки
Донна Векич [3] – Исалин Бонавентюр – 6:2, 5:7, 7:6(5)
Чжу Линь [5] – Кэролайн Доулхайд [Q] – 6:3, 6:2
Монтеррей. Пары 1/2 финала
Каролин Гарсия [1] – Элизе Мертенс [4]
Донна Векич [3] – Чжу Линь [5]
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