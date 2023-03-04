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  4. Марта Костюк – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 марта 2023, 11:31 |
551
0

Марта Костюк – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Остине

04 марта 2023, 11:31 |
551
0
Марта Костюк – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В 1/2 финала восьмая сеяная украинка сразится против американки Даниэль Коллинс (№38 WTA). Встреча состоится вторым запуском после парного полуфинала. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В финале победительница встречи сыграет против Кэти Волынец (№92 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA).

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Источник Sport.ua
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