Марта Костюк – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Остине
4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В 1/2 финала восьмая сеяная украинка сразится против американки Даниэль Коллинс (№38 WTA). Встреча состоится вторым запуском после парного полуфинала. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В финале победительница встречи сыграет против Кэти Волынец (№92 WTA) или Варвары Грачевой (№88 WTA).
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