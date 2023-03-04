Пол и Де Минаур разыграют титул в Акапулько
Определены финалисты турнира в Мексике
Сыграны полуфинальные встречи турнира в Акапулько (Мексика).
Американец Томми Пол смог сломить сопротивление соотечественника Тейлора Фритца – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2). Соперники выясняли отношения 3 часа 29 минут.
В другом полуфинале австралиец Алекс Де Минаур оказался сильнее Хольгера Руде из Дании – 3:6, 7:5, 6:2. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 50 минут.
АТР Акапулько (Мексика). Полуфиналы
Томми Пол (США, 7) – Тэйлор Фритц (США, 3) – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2)
Хольгер Руне (Дания, 4) – Алекс Де Минаур (Австралия, 8) – 6:3, 5:7, 2:6
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