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ATP
04 марта 2023, 11:12 | Обновлено 04 марта 2023, 11:22
57
0

Пол и Де Минаур разыграют титул в Акапулько

Определены финалисты турнира в Мексике

04 марта 2023, 11:12 | Обновлено 04 марта 2023, 11:22
57
0
Пол и Де Минаур разыграют титул в Акапулько
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

Сыграны полуфинальные встречи турнира в Акапулько (Мексика).

Американец Томми Пол смог сломить сопротивление соотечественника Тейлора Фритца – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2). Соперники выясняли отношения 3 часа 29 минут.

В другом полуфинале австралиец Алекс Де Минаур оказался сильнее Хольгера Руде из Дании – 3:6, 7:5, 6:2. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 50 минут.

АТР Акапулько (Мексика). Полуфиналы

Томми Пол (США, 7) – Тэйлор Фритц (США, 3) – 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2)

Хольгер Руне (Дания, 4) – Алекс Де Минаур (Австралия, 8) – 6:3, 5:7, 2:6

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ATP Акапулько Томми Пол Алекс де Минаур Тейлор Фритц
Источник Sport.ua
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