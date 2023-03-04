Александрия – Днепр-1. Известны стартовые составы команд

В субботу, 4 марта, в 12:00 по киевскому времени начнется матч 16-го тура чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Александрия» и «Днепр-1».

Поединок состоится в Александрии, на стадионе «Ника».

«Александрия»: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Копина – Рыбалка, Михайленко, Мустафаев – Третьяков, Кобзарь, Калитвинцев.

Запасные: Горох, Ковалец, Кулаков, Сигеев, Волошин, Кожушко, Логинов, Шулянский, Скорко, А. Мартынюк, Цуриков, Ермаков.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер – Бабенко, Рубчинский – Бланко, Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Каплиенко, Е. Пасич, Федоров, Танчик, Назаренко, Пидлепенец, Танковский, Когут, Кононов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».