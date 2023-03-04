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  4. Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами. Известна причина
ATP
04 марта 2023, 09:42 | Обновлено 04 марта 2023, 09:47
419
3

Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами. Известна причина

Серб пропустит два американских турнира

04 марта 2023, 09:42 | Обновлено 04 марта 2023, 09:47
419
3
Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в США. Из-за этого он не сможет попасть в страну в марте и не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами

35-летний Джокович просил, чтобы ему сделали исключение и разрешили попасть в США без прививки от коронавируса, но получил отказ.

Как известно, власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он будет вновь продлен, то серб не сможет сыграть на US Open.

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Новак Джокович ATP Майами ATP Индиан-Уэллс коронавирус
Источник Twitter
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Kain_X_Rain
На мАшкву нехай їде разом з батьком,там нехай грає
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