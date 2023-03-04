Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами. Известна причина

Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в США. Из-за этого он не сможет попасть в страну в марте и не сможет сыграть в Индиан-Уэллс и Майами

35-летний Джокович просил, чтобы ему сделали исключение и разрешили попасть в США без прививки от коронавируса, но получил отказ.

Как известно, власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он будет вновь продлен, то серб не сможет сыграть на US Open.