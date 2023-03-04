Украина. Премьер лига04 марта 2023, 07:15 | Обновлено 04 марта 2023, 07:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отдал голкипера в аренду в клуб Второй лиги
20-летний Максим Коваленко будет играть за винницкую «Ниву» до конца сезона
04 марта 2023, 07:15 | Обновлено 04 марта 2023, 07:26
288
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Вратарь Максим Коваленко перешел из харьковского «Металлиста 1925» в винницкую «Ниву» на правах аренды до конца текущего сезона.
20-летний Коваленко имеет в своем активе 3 игры в составе основной команды «Металлиста 1925» в Первой лиге. Он дебютировал в Премьер-лиге, где провел 1 матч в прошлом сезоне.
Первую часть сезона 2022/23 Максим провел в составе «Горняка-Спорт», за который сыграл 11 поединков и пропустил 12 мячей.
Винницкая «Нива» выступает во Второй лиге и борется за повышение в классе.
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