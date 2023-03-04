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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 07:15 | Обновлено 04 марта 2023, 07:26
288
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отдал голкипера в аренду в клуб Второй лиги

20-летний Максим Коваленко будет играть за винницкую «Ниву» до конца сезона

04 марта 2023, 07:15 | Обновлено 04 марта 2023, 07:26
288
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отдал голкипера в аренду в клуб Второй лиги
ФК Металлист 1925. Максим Коваленко

Вратарь Максим Коваленко перешел из харьковского «Металлиста 1925» в винницкую «Ниву» на правах аренды до конца текущего сезона.

20-летний Коваленко имеет в своем активе 3 игры в составе основной команды «Металлиста 1925» в Первой лиге. Он дебютировал в Премьер-лиге, где провел 1 матч в прошлом сезоне.

Первую часть сезона 2022/23 Максим провел в составе «Горняка-Спорт», за который сыграл 11 поединков и пропустил 12 мячей.

Винницкая «Нива» выступает во Второй лиге и борется за повышение в классе.

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Максим Коваленко Металлист 1925 Нива Винница трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Горняк-Спорт
Источник ФК Металлист 1925
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