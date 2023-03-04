Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал профессионального турнира
Старобудцева успешно выступает на 25-тысячнике в США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, не имеющая рейтинга WTA, впервые в карьере вышла в полуфинал на профессиональном уровне.
В четвертьфинале хардового турнира серии ITF W25 в Спринге (США) Юлия в трех сетах обыграла Клерви Нгуну (США, WTA 572) за 1 час и 51 минуту.
ITF W25 Спринг. Хард. 1/4 финала
Клерви Нгуну (США) – Юлия Старобудцева (Украина) – 1:6, 6:1, 2:6
Стародубцевой лишь один раз удавалось дойти до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.
Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.
В полуфинале турнира в Спринге Стародубцева сыграет против Марии Кононовой из россии.
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