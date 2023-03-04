Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал профессионального турнира

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, не имеющая рейтинга WTA, впервые в карьере вышла в полуфинал на профессиональном уровне.

В четвертьфинале хардового турнира серии ITF W25 в Спринге (США) Юлия в трех сетах обыграла Клерви Нгуну (США, WTA 572) за 1 час и 51 минуту.

ITF W25 Спринг. Хард. 1/4 финала

Клерви Нгуну (США) – Юлия Старобудцева (Украина) – 1:6, 6:1, 2:6

Стародубцевой лишь один раз удавалось дойти до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.

Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.

В полуфинале турнира в Спринге Стародубцева сыграет против Марии Кононовой из россии.