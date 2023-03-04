ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Металлиста подписал контракт с клубом из Бразилии

Бразильский форвард Матеус Пейшото официально подписал контракт с бразильским клубом «Гойяс».

В 2022 году Пейшото играл в бразильской «Сеаре» на правах аренды (13 матчей, без забитых голов).

В составе «Металлиста» 27-летний нападающий сыграл 19 матчей и забил 15 голов. Он провел в Харькове вторую половину 2021 года.

В минувшем сезоне команда «Гойяс» заняла 13-е место в элитном дивизионе чемпионата Бразилии.