Бразилия04 марта 2023, 03:23 | Обновлено 04 марта 2023, 03:54
42
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Металлиста подписал контракт с клубом из Бразилии
Матеус Пейшото будет играть за бразильскую команду «Гойяс»
04 марта 2023, 03:23 | Обновлено 04 марта 2023, 03:54
42
0
Бразильский форвард Матеус Пейшото официально подписал контракт с бразильским клубом «Гойяс».
В 2022 году Пейшото играл в бразильской «Сеаре» на правах аренды (13 матчей, без забитых голов).
В составе «Металлиста» 27-летний нападающий сыграл 19 матчей и забил 15 голов. Он провел в Харькове вторую половину 2021 года.
В минувшем сезоне команда «Гойяс» заняла 13-е место в элитном дивизионе чемпионата Бразилии.
Читайте также:Матеус Пейшото и дальше не будет играть в Металлисте
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2023, 04:20 8
Правда, аргентинец уже удалил фотографию
Теннис | 03 марта 2023, 21:00 8
Украинка в двух сетах выиграла у Анны-Лены Фридзам
Футбол | 03.03.2023, 18:08
Футбол | 03.03.2023, 23:48
Футбол | 03.03.2023, 09:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.03.2023, 11:25
03.03.2023, 00:23 5
02.03.2023, 02:53 6
Другие виды
02.03.2023, 16:48
02.03.2023, 01:04 1
03.03.2023, 09:20 8
02.03.2023, 18:32 7