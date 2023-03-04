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Бразилия
04 марта 2023, 03:23 | Обновлено 04 марта 2023, 03:54
42
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Металлиста подписал контракт с клубом из Бразилии

Матеус Пейшото будет играть за бразильскую команду «Гойяс»

04 марта 2023, 03:23 | Обновлено 04 марта 2023, 03:54
42
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Металлиста подписал контракт с клубом из Бразилии
ФК Гойяс. Матеус Пейшото

Бразильский форвард Матеус Пейшото официально подписал контракт с бразильским клубом «Гойяс».

В 2022 году Пейшото играл в бразильской «Сеаре» на правах аренды (13 матчей, без забитых голов).

В составе «Металлиста» 27-летний нападающий сыграл 19 матчей и забил 15 голов. Он провел в Харькове вторую половину 2021 года.

В минувшем сезоне команда «Гойяс» заняла 13-е место в элитном дивизионе чемпионата Бразилии.

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Источник Sport.ua
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