Брюгге пропустил 3 гола от Остенде. Яремчук вышел на замену во 2-м тайме
Команда украинского форварда занимает 4-е место в чемпионате Бельгии
3 марта состоялся стартовый матч 28-го тура чемпионата Бельгии.
«Брюгге» в гостях потерпел поражение от одного из аутсайдеров лиги – «Остенде» (0:3).
Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте, но особо помочь своему клубу не сумел.
Команда украинского форварда занимает 4-е место в чемпионате Бельгии (46 очков), существенно отставая от топ-тройки: Генк (66), Сен-Жилуаз (56), Антверпен (54).
Чемпионат Бельгии. 28-й тур, 3 марта
Остенде – Брюгге – 3:0
Голы: Амброз, 44, Макгин, 58, Атанга, 90+5.
Нереализованный пенальти: Амброз, 44
Турнирная таблица
FT: 3-0. #KvoClu pic.twitter.com/mRyJZWAG96— Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 3, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Правда, аргентинец уже удалил фотографию
Украинская теннисистка в 1/8 финала выиграла у Мэдисон Бренгл из США