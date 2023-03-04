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  4. Брюгге пропустил 3 гола от Остенде. Яремчук вышел на замену во 2-м тайме
Чемпионат Бельгии
Остенде
03.03.2023 21:45 – FT 3 : 0
Брюгге
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Бельгия
04 марта 2023, 00:50 | Обновлено 04 марта 2023, 01:20
83
0

Брюгге пропустил 3 гола от Остенде. Яремчук вышел на замену во 2-м тайме

Команда украинского форварда занимает 4-е место в чемпионате Бельгии

04 марта 2023, 00:50 | Обновлено 04 марта 2023, 01:20
83
0
Брюгге пропустил 3 гола от Остенде. Яремчук вышел на замену во 2-м тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

3 марта состоялся стартовый матч 28-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» в гостях потерпел поражение от одного из аутсайдеров лиги – «Остенде» (0:3).

Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте, но особо помочь своему клубу не сумел.

Команда украинского форварда занимает 4-е место в чемпионате Бельгии (46 очков), существенно отставая от топ-тройки: Генк (66), Сен-Жилуаз (56), Антверпен (54).

Чемпионат Бельгии. 28-й тур, 3 марта

Остенде – Брюгге – 3:0

Голы: Амброз, 44, Макгин, 58, Атанга, 90+5.

Нереализованный пенальти: Амброз, 44

Турнирная таблица

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Роман Яремчук Брюгге Остенде чемпионат Бельгии по футболу Тьерри Амброз
Источник Sport.ua
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