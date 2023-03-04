Брюгге пропустил 3 гола от Остенде. Яремчук вышел на замену во 2-м тайме

3 марта состоялся стартовый матч 28-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» в гостях потерпел поражение от одного из аутсайдеров лиги – «Остенде» (0:3).

Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте, но особо помочь своему клубу не сумел.

Команда украинского форварда занимает 4-е место в чемпионате Бельгии (46 очков), существенно отставая от топ-тройки: Генк (66), Сен-Жилуаз (56), Антверпен (54).

Чемпионат Бельгии. 28-й тур, 3 марта

Остенде – Брюгге – 3:0

Голы: Амброз, 44, Макгин, 58, Атанга, 90+5.

Нереализованный пенальти: Амброз, 44

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