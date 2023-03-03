Украинский теннисист получил баранку в первом сете и снялся с матча в США
Вячеслав Белинский не смог продолжить поединок против Матиаса Дескотте
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 618) не смог продолжить матч на турнире серии ITF М15 в Нейплсе (США).
В 1/4 финала Вячеслав встретился с первым сеяным Матиасом Дескотте (Аргентина, ATP 434). В первом сете он проиграл со счетом 0:6 и, видимо, получил травму, поскольку снялся с поединка перед началом второй партии.
ITF M15 Нейплс. Грунт. 1/4 финала
Матиас Дескотте (Аргентина) [1] – Вячеслав Белинский (Украина) – 6:0, RET., Белинский
Для Белинского это был первый четвертьфинал в 2023 году. Неделей ранее сыграл в финале турнира на этих же кортах в парном разряде.
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