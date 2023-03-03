Украинский теннисист получил баранку в первом сете и снялся с матча в США

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 618) не смог продолжить матч на турнире серии ITF М15 в Нейплсе (США).

В 1/4 финала Вячеслав встретился с первым сеяным Матиасом Дескотте (Аргентина, ATP 434). В первом сете он проиграл со счетом 0:6 и, видимо, получил травму, поскольку снялся с поединка перед началом второй партии.

ITF M15 Нейплс. Грунт. 1/4 финала

Матиас Дескотте (Аргентина) [1] – Вячеслав Белинский (Украина) – 6:0, RET., Белинский

Для Белинского это был первый четвертьфинал в 2023 году. Неделей ранее сыграл в финале турнира на этих же кортах в парном разряде.