ВИДЕО. Президент клуба из Бразилии напал на судью и получил флагом в глаз

В четверг, 3 марта, состоялся матч 1/64 финала Кубка Бразилии по футболу между «Сержипи» и «Ботафого». Игра завершилась со счетом 1:1, однако дальше прошел клуб «Ботафого», поскольку играл в гостях (такие правила Кубка Бразилии).

Перед матчем «Сержипи» считался явным аутсайдером встречи, так как играет в бразильской серии D, а «Ботафого» – представитель высшей лиги. Однако до 90+10 минуте матча именно «Сержипи» проходили дальше – команда выигрывала со счетом 1:0. Но Адриэлсон сравнял счет буквально перед финальным свистком и вывел свой клуб в 1/32 финала.

После окончания игры президент «Сержипи» Эрнан Сена выбежал на поле и нанес несколько ударов судьей. Сразу началась потасовка, которая даже переросла в драку.

Один из боковых арбитров в ответ разбил флажком очки президенту «Сержипи». Сена покидал поле с кровью на лице.