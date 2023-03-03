Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины

Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» из Куритибы заключил соглашение с украинским вратарем Максимом Вороновым. Договор рассчитан на 4 года.

Воспитанник харьковского «Металлиста» находится в расположении «Атлетико Паранаэнсе» с лета 2022 года. Не имея контракта с клубом, он принимал участие только в товарищеских поединках команды.

Сообщается, что Воронин будет выступать за команду U17 клуба.