Бразилия03 марта 2023, 19:32 |
1913
1
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Контракт заключил Максим Воронин
03 марта 2023, 19:32 |
1913
1
Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» из Куритибы заключил соглашение с украинским вратарем Максимом Вороновым. Договор рассчитан на 4 года.
Воспитанник харьковского «Металлиста» находится в расположении «Атлетико Паранаэнсе» с лета 2022 года. Не имея контракта с клубом, он принимал участие только в товарищеских поединках команды.
Сообщается, что Воронин будет выступать за команду U17 клуба.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2023, 14:06 9
На матче «Металлист 1925» – «Шахтер» будет работать Александр Шандор
Футбол | 03 марта 2023, 16:07 0
Рассказываем о возрождении «Манчестер Юнайтед»
Другие виды | 02.03.2023, 19:30
Теннис | 03.03.2023, 00:23
Бокс | 03.03.2023, 09:20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Удачи , на Трубина внешне похож
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2023, 07:00
Другие виды
03.03.2023, 12:32 10
02.03.2023, 21:15 15
02.03.2023, 17:13 2
02.03.2023, 13:06 20
02.03.2023, 13:55 6
01.03.2023, 16:37 29