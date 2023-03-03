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  4. Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Бразилия
03 марта 2023, 19:32 |
1913
1

Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины

Контракт заключил Максим Воронин

03 марта 2023, 19:32 |
1913
1
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Instagram. Максим Воронин

Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» из Куритибы заключил соглашение с украинским вратарем Максимом Вороновым. Договор рассчитан на 4 года.

Воспитанник харьковского «Металлиста» находится в расположении «Атлетико Паранаэнсе» с лета 2022 года. Не имея контракта с клубом, он принимал участие только в товарищеских поединках команды.

Сообщается, что Воронин будет выступать за команду U17 клуба.

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Атлетико Паранаэнсе Максим Воронин трансферы
Источник Sport.ua
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