ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником

«Барселона» на официальном сайте объявила о новом контракте правого защитника Серхи Роберто. Теперь договор игрока истекает в середине 2024 года.

В контракте прописана клаусула 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Серхи провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.