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Испания
03 марта 2023, 17:51 |
490
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником

Серхи Роберто продлил контракт с клубом

03 марта 2023, 17:51 |
490
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхи Роберто

«Барселона» на официальном сайте объявила о новом контракте правого защитника Серхи Роберто. Теперь договор игрока истекает в середине 2024 года.

В контракте прописана клаусула 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Серхи провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Барселона Серхи Роберто чемпионат Испании по футболу
Источник БК Барселона
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