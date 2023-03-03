Испания03 марта 2023, 17:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником
Серхи Роберто продлил контракт с клубом
03 марта 2023, 17:51 |
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«Барселона» на официальном сайте объявила о новом контракте правого защитника Серхи Роберто. Теперь договор игрока истекает в середине 2024 года.
В контракте прописана клаусула 400 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 31-летний Серхи провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Sergi Roberto 2⃣0⃣2⃣4⃣#MadeInLaMasia pic.twitter.com/6PMEcG0zql— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 3, 2023
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