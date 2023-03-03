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Германия
03 марта 2023, 16:56 | Обновлено 03 марта 2023, 17:03
66
0

ВИДЕО. Месси остается в Европе, рекорд Моуриньо, ставим на Боруссию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

03 марта 2023, 16:56 | Обновлено 03 марта 2023, 17:03
66
0
ВИДЕО. Месси остается в Европе, рекорд Моуриньо, ставим на Боруссию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Моуриньо отличился рекордом по количеству изъятий
2. Месси не рассматривает предложения по MLS и Саудовской Аравии
3. Атлетико продлил контракт с молодым форвардом
4. Прогноз матча Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг

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Источник Sport.ua
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