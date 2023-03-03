Германия03 марта 2023, 16:56 | Обновлено 03 марта 2023, 17:03
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ВИДЕО. Месси остается в Европе, рекорд Моуриньо, ставим на Боруссию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
03 марта 2023, 16:56 | Обновлено 03 марта 2023, 17:03
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1. Моуриньо отличился рекордом по количеству изъятий
2. Месси не рассматривает предложения по MLS и Саудовской Аравии
3. Атлетико продлил контракт с молодым форвардом
4. Прогноз матча Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг
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