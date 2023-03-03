Ярослав ВИШНЯК: «В следующих матчах Колос будет выглядеть увереннее»

В стартовом поединке 16-го тура «Колос» в кривом Роге минимально уступил «Кривбассу» (0:1) и позволил сопернику обойти себя в турнирной таблице. Теперь у «Кривбасса» 21 очко, а у «Колоса» 20 и пока седьмое место.

«На мой взгляд, получилась интересная игра, несмотря на то, что был забит только один мяч. Думаю, команды создали достаточно голевых моментов, чтобы игра понравилась зрителям. Что касается итога, то мы недовольны результатом. Надеемся, что в следующих турах будем выглядеть более уверенно и будем добывать очки.

Но я доволен тем, как мы подготовились к рестарту сезона я доволен. С каждым туром команда будет выглядеть мощнее.

«Кривбасс» сейчас стал сильнее в плане командной игры, сыгранности состава. Видно к чему команда хочет и стремиться. Желаю «Кривбассу» успехов в дальнейшем», – сказал Ярослав Вишняк.