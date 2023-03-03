Месси в составе. Лионель – в заявке сборной Аргентины на мартовские матчи

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку национальной команды на контрольные матчи против Панамы и Кюрасао, которые пройдут в конце марта.

Это будут первые матчи Аргентины после победы на ЧМ-2022.

В заявке сборной нашлось место Лионелю Месси, хотя ранее сообщалось, что форвард ПСЖ может завершить карьеру в национальной команды после успеха на чемпионате мира.