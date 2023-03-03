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  4. Месси в составе. Лионель – в заявке сборной Аргентины на мартовские матчи
Чемпионат мира
03 марта 2023, 16:45 |
332
0

Месси в составе. Лионель – в заявке сборной Аргентины на мартовские матчи

Игрок продолжает выступления в сборной

03 марта 2023, 16:45 |
332
0
Месси в составе. Лионель – в заявке сборной Аргентины на мартовские матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку национальной команды на контрольные матчи против Панамы и Кюрасао, которые пройдут в конце марта.

Это будут первые матчи Аргентины после победы на ЧМ-2022.

В заявке сборной нашлось место Лионелю Месси, хотя ранее сообщалось, что форвард ПСЖ может завершить карьеру в национальной команды после успеха на чемпионате мира.

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Источник Sport.ua
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