Чемпионат мира03 марта 2023, 16:45 |
332
0
Месси в составе. Лионель – в заявке сборной Аргентины на мартовские матчи
Игрок продолжает выступления в сборной
03 марта 2023, 16:45 |
332
0
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку национальной команды на контрольные матчи против Панамы и Кюрасао, которые пройдут в конце марта.
Это будут первые матчи Аргентины после победы на ЧМ-2022.
В заявке сборной нашлось место Лионелю Месси, хотя ранее сообщалось, что форвард ПСЖ может завершить карьеру в национальной команды после успеха на чемпионате мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 02 марта 2023, 17:10 0
Смотрите прямую трансляцию гонки Кубка мира 2 марта в 17:10
Футбол | 03 марта 2023, 11:36 1
Трансфер бразильца в украинский клуб не состоялся
Биатлон | 03.03.2023, 07:00
Футбол | 02.03.2023, 16:51
Теннис | 03.03.2023, 13:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2023, 04:20 6
01.03.2023, 19:09 1
03.03.2023, 05:23 1
02.03.2023, 16:27 3
02.03.2023, 01:04 1
02.03.2023, 13:06 20
02.03.2023, 17:13 2
02.03.2023, 13:55 6