Много травмированных. Поттер рассказал о проблемах Челси

Наставник «Челси» Грэм Поттер перед субботним матчем с аутсайдером АПЛ «Лидсом» рассказал о количестве травмированных, а также о срочной необходимости улучшать результаты.

«Тиаго Силва выбыл на шесть недель минимум, Менди не тренируется, Канте провел одну тренировку и не готов. Маунт и Джеймс не сыграют, Аспиликуэта тоже еще не может играть».

«Я сфокусировал на матче, я понимаю, в какой ситуации находится команда. Моя ответственность в том, чтобы «Челси» прогрессировать и улучшал результаты, которые в последнее время нельзя назвать хорошими», — сказал Поттер.

В АПЛ Синие выиграли лишь дважды в последних десяти встречах.