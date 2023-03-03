Много травмированных. Поттер рассказал о проблемах Челси
Команда Мудрика в кризисе
Наставник «Челси» Грэм Поттер перед субботним матчем с аутсайдером АПЛ «Лидсом» рассказал о количестве травмированных, а также о срочной необходимости улучшать результаты.
«Тиаго Силва выбыл на шесть недель минимум, Менди не тренируется, Канте провел одну тренировку и не готов. Маунт и Джеймс не сыграют, Аспиликуэта тоже еще не может играть».
«Я сфокусировал на матче, я понимаю, в какой ситуации находится команда. Моя ответственность в том, чтобы «Челси» прогрессировать и улучшал результаты, которые в последнее время нельзя назвать хорошими», — сказал Поттер.
В АПЛ Синие выиграли лишь дважды в последних десяти встречах.
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