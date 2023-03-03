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  4. Много травмированных. Поттер рассказал о проблемах Челси
Англия
03 марта 2023, 17:13 |
161
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Много травмированных. Поттер рассказал о проблемах Челси

Команда Мудрика в кризисе

03 марта 2023, 17:13 |
161
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Много травмированных. Поттер рассказал о проблемах Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Наставник «Челси» Грэм Поттер перед субботним матчем с аутсайдером АПЛ «Лидсом» рассказал о количестве травмированных, а также о срочной необходимости улучшать результаты.

«Тиаго Силва выбыл на шесть недель минимум, Менди не тренируется, Канте провел одну тренировку и не готов. Маунт и Джеймс не сыграют, Аспиликуэта тоже еще не может играть».

«Я сфокусировал на матче, я понимаю, в какой ситуации находится команда. Моя ответственность в том, чтобы «Челси» прогрессировать и улучшал результаты, которые в последнее время нельзя назвать хорошими», — сказал Поттер.

В АПЛ Синие выиграли лишь дважды в последних десяти встречах.

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Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Kain_X_Rain
Єдина проблема,це сам Поттер )
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