Эмилиано МАРТИНЕС: «В Аргентине дети хотят стать или Месси, или вратарем»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес благодарен Лионелю Месси за то, что команда сумела выиграть чемпионат мира в Катаре.

А после успешных выступлений самого Мартинеса многие дети в его стране захотят играть на позиции вратаря.

«После победы на ЧМ я первым делом поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Лионель постоянно оказывает на себя очень большое давление, хочет побеждать. Он очень любит сборную и много делает для команды».

«Конечно, я горжусь победой на ЧМ-2022, потому что сейчас в Аргентине половина детей хочет стать Месси, а другая половина – вратарем. Я коснулся неба», — сказал Мартинес.