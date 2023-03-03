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  4. Эмилиано МАРТИНЕС: «В Аргентине дети хотят стать или Месси, или вратарем»
Чемпионат мира
03 марта 2023, 16:28 |
180
0

Эмилиано МАРТИНЕС: «В Аргентине дети хотят стать или Месси, или вратарем»

Кипер отлично показал себя на чемпионате мира

03 марта 2023, 16:28 |
180
0
Эмилиано МАРТИНЕС: «В Аргентине дети хотят стать или Месси, или вратарем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Мартинес

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес благодарен Лионелю Месси за то, что команда сумела выиграть чемпионат мира в Катаре.

А после успешных выступлений самого Мартинеса многие дети в его стране захотят играть на позиции вратаря.

«После победы на ЧМ я первым делом поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Лионель постоянно оказывает на себя очень большое давление, хочет побеждать. Он очень любит сборную и много делает для команды».

«Конечно, я горжусь победой на ЧМ-2022, потому что сейчас в Аргентине половина детей хочет стать Месси, а другая половина – вратарем. Я коснулся неба», — сказал Мартинес.

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Лионель Месси Эмилиано Мартинес сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник Goal.com
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