Эмилиано МАРТИНЕС: «В Аргентине дети хотят стать или Месси, или вратарем»
Кипер отлично показал себя на чемпионате мира
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес благодарен Лионелю Месси за то, что команда сумела выиграть чемпионат мира в Катаре.
А после успешных выступлений самого Мартинеса многие дети в его стране захотят играть на позиции вратаря.
«После победы на ЧМ я первым делом поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Лионель постоянно оказывает на себя очень большое давление, хочет побеждать. Он очень любит сборную и много делает для команды».
«Конечно, я горжусь победой на ЧМ-2022, потому что сейчас в Аргентине половина детей хочет стать Месси, а другая половина – вратарем. Я коснулся неба», — сказал Мартинес.
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