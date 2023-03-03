Англия03 марта 2023, 16:18 |
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Реконструкция или переезд? Челси готовит 1,7 млрд на новый стадион
У руководства клуба масштабные планы
03 марта 2023, 16:18 |
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Владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли считают, что нынешний стадион клуба, «Стэмфорд Бридж», устарел. У «Челси» есть два варианта решения этой проблемы: масштабная реконструкция «Стэмфорд Бридж» или постройка нового стадиона.
На новый стадион владельцы «Челси» готовы потратить 1,7 миллиарда фунтов. Они хотят построить стадион, который будет лучшим в мире. Окончательный выбор между реконструкцией и новым стадионом еще не сделан.
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