Реконструкция или переезд? Челси готовит 1,7 млрд на новый стадион

Владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли считают, что нынешний стадион клуба, «Стэмфорд Бридж», устарел. У «Челси» есть два варианта решения этой проблемы: масштабная реконструкция «Стэмфорд Бридж» или постройка нового стадиона.

На новый стадион владельцы «Челси» готовы потратить 1,7 миллиарда фунтов. Они хотят построить стадион, который будет лучшим в мире. Окончательный выбор между реконструкцией и новым стадионом еще не сделан.