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  4. Реконструкция или переезд? Челси готовит 1,7 млрд на новый стадион
Англия
03 марта 2023, 16:18 |
414
1

Реконструкция или переезд? Челси готовит 1,7 млрд на новый стадион

У руководства клуба масштабные планы

03 марта 2023, 16:18 |
414
1
Реконструкция или переезд? Челси готовит 1,7 млрд на новый стадион
Getty Images/Global Images Ukraine

Владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли считают, что нынешний стадион клуба, «Стэмфорд Бридж», устарел. У «Челси» есть два варианта решения этой проблемы: масштабная реконструкция «Стэмфорд Бридж» или постройка нового стадиона.

На новый стадион владельцы «Челси» готовы потратить 1,7 миллиарда фунтов. Они хотят построить стадион, который будет лучшим в мире. Окончательный выбор между реконструкцией и новым стадионом еще не сделан.

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Челси Тодд Боэли Стэмфорд Бридж
Источник The Telegraph
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